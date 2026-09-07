«Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад деяких приміських поїздів
«Зважайте на оновлений час відправлення під час планування маршрутів»
Через планові ремонтні роботи низка приміських поїздів у різних регіонах курсуватиме зі змінами 7-12 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
Одещина та Вінниччина (7-12 вересня)
- №6255 Вапнярка – Одеса-Головна: відправлення о 07:53, прибуття о 14:19 (замість 07:30 та 13:50).
- №6256 Одеса-Головна – Вапнярка: відправлення о 15:17, прибуття о 21:44 (замість 14:25 та 20:52).
Київщина та Чернігівщина (7-12 вересня)
- №6912 Київ-Волинський – Ніжин: відправлення о 12:40, прибуття о 15:37 (замість 11:59 та 14:49).
- №6923 Ніжин – Київ-Пасажирський: відправлення о 15:44, прибуття о 18:16 (замість 15:18 та 17:50).
Івано-Франківщина
- №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта (7–9 вересня): відправлення о 20:47, прибуття о 23:56 (замість 20:18 та 23:37).
Також тимчасово виведено з графіка:
- №6437 Коломия – Івано-Франківськ 7–11 та 21–25 вересня.
- №6438 Івано-Франківськ – Коломия 8–12 та 22–26 вересня.
«Зважайте на оновлений час відправлення під час планування маршрутів. Перевіряйте потрібний вам рейс на сайті «Укрзалізниці» у розділі «Зміни руху», – наголосила компанія.
До слова, в Україні готують нові рішення щодо роботи залізниці під час тривалих повітряних тривог. Уряд та «Укрзалізниця» опрацьовують зміни, які мають допомогти забезпечити безпеку пасажирів і водночас зменшити затримки руху поїздів.
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