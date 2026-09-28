Чоловік незаконно перелетів кордон із Молдовою на мотопараплані: деталі від Держприкордонслужби

Про інцидент українські прикордонники поінформували молдовських колег

У Вінницькій області прикордонники 27 вересня зафіксували випадок незаконного перетину українсько-молдовського кордону за допомогою мотопараплана. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі «Главкому».

За словами речника, прикордонний наряд зафіксував літальний апарат, який рухався в напрямку державного кордону на висоті близько 1000 метрів.

«Вчора в межах Вінницької області було зафіксовано випадок незаконного перетину кордону з Молдовою за допомогою літального апарату. Прикордонний наряд зафіксував ціль на мотопараплані, який рухався вбік кордону на висоті десь 1 тис. м», – зауважив Демченко.

Про інцидент українські прикордонники поінформували молдовських колег. Наразі встановлюються всі обставини події, зокрема місце зльоту мотопараплана. За словами речника, він міг злетіти за десятки кілометрів від державного кордону.

Також прикордонники встановлюють осіб, причетних до незаконного перетину кордону.

Раніше на Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно переплисти Дністер до Молдови за допомогою акваскутера. Порушником виявився 30-річний житель Миколаївщини.

До слова, на Вінниччині було затримано двох чоловіків, жителів Донецької і Чернівецької областей, яких підозрюють в організації незаконного переправлення вінничанина через кордон із Румунією.

Зауважимо, у залізничному пункті пропуску «Могилів-Подільський» на Вінниччині прикордонники завадили спробі незаконного перетинання держрубежу. Чоловік купив «двійнят» на Кіпрі за $15 тис., щоб виїхати з України.