Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Вінниці під час тривоги пролунав вибух, є поранені (оновлено)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці під час тривоги пролунав вибух, є поранені (оновлено)
У Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух
фото: «Укрінформ» (ілюстративне)

Перед вибухом Повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку міста

У Вінниці 2 вересня під час повітряної тривоги було чутно вибух. Мешканців закликали залишатися в безпечних місцях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Вінниці Сергія Моргунова.

Близько 19:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника на Вінниччині курсом на Вороновицю та Вінницю. Згодом військові повідомили, що реактивний БпЛА перебуває безпосередньо над містом, та закликали жителів залишатися в укриттях.

Після повідомлення про вибух Моргунов також закликав містян перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Міський голова попросив не публікувати фото та відео, які можуть містити інформацію про місце вибуху або роботу Сил оборони, а також стежити за офіційними повідомленнями.

Згодом начальниця ОВА Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок атаки на Вінниччині, ймовірно, впали уламки БпЛА. Наразі відомо про двох поранених. Їм надають необхідну допомогу. На місце події вирушили відповідні служби.

Нагадаємо, 16 липня внаслідок нічної російської атаки на Вінниччині було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Профільні служби працювали над ліквідацією наслідків удару. 

31 липня область знову опинилася під російською атакою. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. В області було зафіксовано влучання, внаслідок якого постраждала одна людина. Згодом рятувальники показали наслідки російської атаки. Через удар на об'єкті виникла пожежа, ліквідацію якої ускладнювала загроза повторних обстрілів.

 

Читайте також:

Теги: Вінниця тривога вибух влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух стався на літній терасі ресторану, коли охоронець намагався оглянути вміст «подарунка»
Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати
3 серпня, 01:51
Тривога у столиці тривала 1 годину 25 хвилин
Тривога у столиці тривала 1 годину 25 хвилин
5 серпня, 01:46
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч 12 серпня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч 12 серпня
12 серпня, 05:37
Місцеві повідомляють про серію вибухів і роботу мобільних вогневих груп окупантів
Дрони атакували Крим: вибухи прогриміли у трьох містах
22 серпня, 05:59
Росіяни стоять у черзі на АЗС
Reuters: Росія планує продовжити заборону на експорт дизелю
26 серпня, 04:19
У судових матеріалах перелічено цілу низку американських установ та об'єктів критичної інфраструктури
ФБР викрило китайську хакерську мережу, яка атакувала США
28 серпня, 03:19
У Києві повітряна тривога тривала 9 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 9 хвилин
5 серпня, 10:02
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
17 серпня, 10:22
Київська дитяча залізниця – навчальний заклад «Укрзалізниці», де юні залізничники – учні шкіл міста Києва та області проходять профорієнтаційне навчання та професійну підготовку за залізничними спеціальностями і професіями
Пасажири Київської дитячої залізниці опинилися на вулиці під час атаки «шахедів»: подробиці інциденту
21 серпня, 08:56

Події в Україні

Російські дрони атакували одразу три багатоповерхівки у Краматорську
Російські дрони атакували одразу три багатоповерхівки у Краматорську
У Києві 10-та за день повітряна тривога тривала понад годину
У Києві 10-та за день повітряна тривога тривала понад годину
Російський дрон влучив біля потяга Одеса – Дніпро
Російський дрон влучив біля потяга Одеса – Дніпро
У Вінниці під час тривоги пролунав вибух, є поранені (оновлено)
У Вінниці під час тривоги пролунав вибух, є поранені (оновлено)
Елітна квартира на тещу. Суд стягне понад 4,3 млн грн у справі ексміністра Коваля
Елітна квартира на тещу. Суд стягне понад 4,3 млн грн у справі ексміністра Коваля
На Івано-Франківщині стався землетрус
На Івано-Франківщині стався землетрус

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
82K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua