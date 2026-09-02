У Вінниці під час тривоги пролунав вибух, є поранені (оновлено)

У Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух

Перед вибухом Повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку міста

У Вінниці 2 вересня під час повітряної тривоги було чутно вибух. Мешканців закликали залишатися в безпечних місцях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Вінниці Сергія Моргунова.

Близько 19:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника на Вінниччині курсом на Вороновицю та Вінницю. Згодом військові повідомили, що реактивний БпЛА перебуває безпосередньо над містом, та закликали жителів залишатися в укриттях.

Після повідомлення про вибух Моргунов також закликав містян перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Міський голова попросив не публікувати фото та відео, які можуть містити інформацію про місце вибуху або роботу Сил оборони, а також стежити за офіційними повідомленнями.

Згодом начальниця ОВА Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок атаки на Вінниччині, ймовірно, впали уламки БпЛА. Наразі відомо про двох поранених. Їм надають необхідну допомогу. На місце події вирушили відповідні служби.

Нагадаємо, 16 липня внаслідок нічної російської атаки на Вінниччині було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Профільні служби працювали над ліквідацією наслідків удару.

31 липня область знову опинилася під російською атакою. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. В області було зафіксовано влучання, внаслідок якого постраждала одна людина. Згодом рятувальники показали наслідки російської атаки. Через удар на об'єкті виникла пожежа, ліквідацію якої ускладнювала загроза повторних обстрілів.