На Херсонщині браконьєри порибалили на 4,5 млн грн (фото)

Рибоохоронний патруль виявив порушників, які ловили червонокнижні види риб

В ході проведення рибоохоронного рейду 20 січня рибоохоронний патруль спільно з прикордонниками та поліцією виявили громадян, у човнах яких знаходилися водні біоресурси, серед яких були червонокнижні види риб. Про це інформує пресслужба Чорноморського рибоохоронного патруля.

Інцидент стався на березі Каркінітської затоки, острів Джарилгач, навпроти села Красне Скадовського району Херсонської області.

У порушників вилучено такі види риб: осетер російський – 99 кг (11 екз.), севрюга – 9 кг (два екз.), білуга – 315 кг (39 екз.), камбала глоса – 0,4 кг (один екз.), калкан чорноморський – 0,9 кг (один екз.).

Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 4 млн 528 тис. 386 грн.

На порушників складено адмінпротоколи. Незаконно добуті водні біоресурси вилучені до рішення суду.

Нагадаємо, раніше штрафи за незаконний вилов в Україні збільшили у сотні разів .

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