  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    На Херсонщині браконьєри порибалили на 4,5 млн грн (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Серед улову &ndash; осетри і білуги - На Херсонщині браконьєри порибалили на 4,5 млн грн (фото)

    Серед улову – осетри і білуги

    фото: пресслужба Чорноморського рибоохоронного патруля

    Рибоохоронний патруль виявив порушників, які ловили червонокнижні види риб

    В ході проведення рибоохоронного рейду 20 січня рибоохоронний патруль спільно з прикордонниками та поліцією виявили громадян, у човнах яких знаходилися водні біоресурси, серед яких були червонокнижні види риб. Про це інформує пресслужба Чорноморського рибоохоронного патруля.

    Інцидент стався на березі Каркінітської затоки, острів Джарилгач, навпроти села Красне Скадовського району Херсонської області.

    У порушників вилучено такі види риб: осетер російський – 99 кг (11 екз.), севрюга – 9 кг (два екз.), білуга – 315 кг (39 екз.), камбала глоса – 0,4 кг (один екз.), калкан чорноморський – 0,9 кг (один екз.).

    Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 4 млн 528 тис. 386 грн.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Серед улову – осетри і білуги. фото: пресслужба Чорноморського рибоохоронного патруля
    Серед улову – осетри і білуги. фото: пресслужба Чорноморського рибоохоронного патруля

    На порушників складено адмінпротоколи. Незаконно добуті водні біоресурси вилучені до рішення суду.

    Нагадаємо, раніше штрафи за незаконний вилов в Україні збільшили у сотні разів .

    Читайте також:
    Теги: Херсонщина рибальство браконьєр риба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Херсонщині браконьєри порибалили на 4,5 млн грн (фото)