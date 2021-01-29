На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку
Завдяки проєкту 17 громад отримали нову сучасну техніку для роботи
Наразі на Вінниччині в усіх 63 місцевих громадах діють відділи соціального захисту населення місцевих громад під назвою «фронт»-офіси. У рамках проєкту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» відділам надається технічна підтримка.
Завдяки даному проєкту робочі місця працівників «фронт»-офісів мають бути укомплектовані персональними комп’ютерами, сканерами, ліцензійними пакетами офісних програм та офісними меблями.
Враховуючи зміни адміністративно-територіального устрою, цьогоріч для проєкту було відібрано 17 наступних громад:
- Агрономічна;
- Вендичанська;
- Гайсинська;
- Копайгородська;
- Ладижинська;
- Липовецька;
- Мурованокуриловецька;
- Немирівська;
- Ольгопільська;
- Погребищенська;
- Станіславчицька;
- Стрижавська;
- Турбівська;
- Хмільницька;
- Чернівецька;
- Ямпільська;
- Яришівська.
Нагадаємо, що у Вінниці затримали зловмисника, який обкрадав дачні будинки у жителів області.