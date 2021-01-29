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    Новини

    На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку

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    <span>У 2021 році з урахуванням зміни адміністративно-територіального устрою до проєкту технічної підтримки відібрано 17 новостворених громад</span> - На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку
    У 2021 році з урахуванням зміни адміністративно-територіального устрою до проєкту технічної підтримки відібрано 17 новостворених громад
    Фото: ВІнницька ОДА

    Завдяки проєкту 17 громад отримали нову сучасну техніку для роботи

    Наразі на Вінниччині в усіх 63 місцевих громадах діють відділи соціального захисту населення місцевих громад під назвою «фронт»-офіси. У рамках проєкту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» відділам надається технічна підтримка.

    Завдяки даному проєкту робочі місця працівників «фронт»-офісів мають бути укомплектовані персональними комп’ютерами, сканерами, ліцензійними пакетами офісних програм та офісними меблями.

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    На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку
    На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку
    На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку
    На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку
    На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку
    На Вінниччині центри адміністративних послуг отримали сучасну техніку

    Враховуючи зміни адміністративно-територіального устрою, цьогоріч для проєкту було відібрано 17 наступних громад:

    • Агрономічна;
    • Вендичанська; 
    • Гайсинська;
    • Копайгородська; 
    • Ладижинська; 
    • Липовецька; 
    • Мурованокуриловецька; 
    • Немирівська; 
    • Ольгопільська; 
    • Погребищенська; 
    • Станіславчицька; 
    • Стрижавська; 
    • Турбівська;
    • Хмільницька; 
    • Чернівецька; 
    • Ямпільська;
    • Яришівська.

    Нагадаємо, що у Вінниці затримали зловмисника, який обкрадав дачні будинки у жителів області.

    Теги: Вінниччина послуги населення
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