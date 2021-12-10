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    Дві області готуються залишити «червону» зону карантину

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    До виходу з &laquo;червоної&raquo; зони готуються Вінницька і Хмельницька області - Дві області готуються залишити «червону» зону карантину
    До виходу з «червоної» зони готуються Вінницька і Хмельницька області
    фото з відкритих джерел

    Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із «червоного» рівня епіднебезпеки

    Найближчим часом із «червоної» зони адаптивного карантину можуть вийти ще два регіони. Йдеться про Вінницьку і Хмельницьку області. Про повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю «РБК Україна»

    «Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків – скільки із протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на Covid-19», – розповів Ганиченко.

    Як пояснив експерт найближче до виходу з «червоної» зони опинилися Вінницька і Хмельницька області – де не перевищений коефіцієнт виявлення випадків.

    «Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із «червоного» рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня ми очікуємо, що кожен із цих регіонів – Вінницька і Хмельницька області – покажуть виконання дограничних рівнів по госпіталізації», – зазначив Ганиченко.

    Відповідно, за словами експерта, ці регіони зможуть задовольнити показники для виходу з «червоного» рівня.

    «А оскільки були виведені дев’ять регіонів, то ми очікуємо, що ці два також будуть виведені», – резюмував Ганиченко.

    Напередодні дві області відмовилися залишати «червону» зону попри покращення.

    До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

    Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

    Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.

    Теги: Україна карантин коронавірус
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    Дві області готуються залишити «червону» зону карантину