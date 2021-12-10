Дві області готуються залишити «червону» зону карантину

До виходу з «червоної» зони готуються Вінницька і Хмельницька області

Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із «червоного» рівня епіднебезпеки

Найближчим часом із «червоної» зони адаптивного карантину можуть вийти ще два регіони. Йдеться про Вінницьку і Хмельницьку області. Про повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю «РБК Україна»

«Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків – скільки із протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на Covid-19», – розповів Ганиченко.

Як пояснив експерт найближче до виходу з «червоної» зони опинилися Вінницька і Хмельницька області – де не перевищений коефіцієнт виявлення випадків.

«Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із «червоного» рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня ми очікуємо, що кожен із цих регіонів – Вінницька і Хмельницька області – покажуть виконання дограничних рівнів по госпіталізації», – зазначив Ганиченко.

Відповідно, за словами експерта, ці регіони зможуть задовольнити показники для виходу з «червоного» рівня.

«А оскільки були виведені дев’ять регіонів, то ми очікуємо, що ці два також будуть виведені», – резюмував Ганиченко.

Напередодні дві області відмовилися залишати «червону» зону попри покращення.

До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.