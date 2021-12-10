Дві області готуються залишити «червону» зону карантину
Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із «червоного» рівня епіднебезпеки
Найближчим часом із «червоної» зони адаптивного карантину можуть вийти ще два регіони. Йдеться про Вінницьку і Хмельницьку області. Про повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю «РБК Україна»
«Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків – скільки із протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на Covid-19», – розповів Ганиченко.
Як пояснив експерт найближче до виходу з «червоної» зони опинилися Вінницька і Хмельницька області – де не перевищений коефіцієнт виявлення випадків.
«Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із «червоного» рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня ми очікуємо, що кожен із цих регіонів – Вінницька і Хмельницька області – покажуть виконання дограничних рівнів по госпіталізації», – зазначив Ганиченко.
Відповідно, за словами експерта, ці регіони зможуть задовольнити показники для виходу з «червоного» рівня.
«А оскільки були виведені дев’ять регіонів, то ми очікуємо, що ці два також будуть виведені», – резюмував Ганиченко.
Напередодні дві області відмовилися залишати «червону» зону попри покращення.
До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.
Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.
Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.