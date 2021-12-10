На Одещині чоловік через ревнощі побив дружину до стану коми

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі

У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано чоловіка, який побив дружину до стану коми. Про це повідомили в Білгород-Дністровському відділі поліції.

Зазначається, що злочин стався у будинку подружжя. За словами 30-річного підозрюваного, під час сімейної вечері він випив спиртне, і почав сваритися з потерпілою через постійні ревнощі.

«В результаті, зірвав на ній злобу – жорстоко побив. Жінка деякий час була при свідомості, і самостійно пішла спати, але не прокинулася. Тривогу забила знайома подружжя, коли прийшла в гості і не змогла розбудити 36-річну господиню», – йдеться в повідомленні.

Жінку госпіталізували в стані коми, її чоловіка затримано в порядку ст.і 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу («нанесення тяжких тілесних ушкодження»). Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

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