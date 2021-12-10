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    На Одещині чоловік через ревнощі побив дружину до стану коми

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    Побита жінка самостійно пішла спати, а зранку не прокинулася - На Одещині чоловік через ревнощі побив дружину до стану коми
    Побита жінка самостійно пішла спати, а зранку не прокинулася
    фото з відкритих джерел

    Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі

    У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано чоловіка, який побив дружину до стану коми. Про це повідомили в Білгород-Дністровському відділі поліції.

    Зазначається, що злочин стався у будинку подружжя. За словами 30-річного підозрюваного, під час сімейної вечері він випив спиртне, і почав сваритися з потерпілою через постійні ревнощі.

    «В результаті, зірвав на ній злобу – жорстоко побив. Жінка деякий час була при свідомості, і самостійно пішла спати, але не прокинулася. Тривогу забила знайома подружжя, коли прийшла в гості і не змогла розбудити 36-річну господиню», – йдеться в повідомленні.

    Жінку госпіталізували в стані коми, її чоловіка затримано в порядку ст.і 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу («нанесення тяжких тілесних ушкодження»). Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Нагадаємо, під Харковом п'яний чоловік побив поліцейського.

    До слова, на Київщині нелюд із сокирою посеред вулиці напав на багатодітну жінку.

    Раніше повідомлялося, у Києві єпископ під під’їздом багатоповерхівки жорстоко побив жінку.

    Теги: Одещина жінка чоловік злочин
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    На Одещині чоловік через ревнощі побив дружину до стану коми