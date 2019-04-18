На Вінниччині молодим спеціалістам вручили ключі від нових службових помешкань



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У Ямполі введено в експлуатацію новий житловий будинок на 12 квартир

Десять службових помешкань отримали молоді спеціалісти, медики та освітяни. Ще дві квартири передані власникам на умовах кредиту за програмою будівництва доступного житла.

Про це повідомляють у Вінницької обласній державній адміністрації.

Замовником будівництва виступає КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву», виготовленням проектної документації – ТОВ «МУР», генеральною підрядною організацією – ПП «Оптиміст-Л» та субпідрядною організацією – ПП «Олімп». Зовнішні роботи, роботи по водопостачанню, водовідведенню та благоустрою прибудинкової території виконували КО «Ямпільський Райсільгоспкомунгосп» та ДП «Ямпільводоканал».

Розповідаючи про історію будівництва, голова обласного фонду сприяння інвестиціям та будівництву Володимир Бабошин зазначив:

«Стартував проект в 2013 році, коли затверджено програму із будівництва цього будинку і розпочато пошук відповідної ділянки. В 2013-2014 роках змонтували фундаментні блоки, перекрили фундамент панелями, завершили спорудження фундаментної частини будинку. Але будівництво припинилось через брак фінансування. Два роки назад керівництво обласної державної адміністрації повернулось до питання будівництва доступного житла для населення і нам сприяли у його відновленні. Фактично в області було виділено 14 ділянок і кожного року, за сприяння облдержадміністрації, здаємо по 2-3 будинки. Минулого року здано будинки в Томашполі, Погребищі, Мурованих Курилівцях, а сьогодні тут – в Ямполі».

Загалом у будинку 12 квартир, 10 з яких місцева влада виділяє для молодих спеціалістів, медиків та освітян, як службові квартири і вони сплачуватимуть лише комунальні платежі. Крім того, прийнято рішення про безкоштовну передачу цих квартир у власність, в разі, якщо фахівці відпрацюють на державу 15 років. Ще 2 квартири передано власникам на умовах довгострокового пільгового кредиту на 15 років під 3% річних.

Загальна площа нового 3-поверхового житлового будинку – 1109,64 м2 та включає 12 квартир,з яких 3 трикімнатні та 9 двокімнатні квартири.

Вартість будівництва складає 10130,0 тис. грн., в тому числі:



районний бюджет – 6000,0 тис. грн..

кошти КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» – 3730,0 тис. грн..

власні кошти фізичних осіб – 400,0 тис. грн..

Дане будівництво дало змогу забезпечити службовим житлом працівників освіти (5 квартир) та медицини (5 квартир) спеціальності яких вкрай затребувані на ринку праці району.