На Вінниччині назвали переможців вдомої літературної премії

За І місце у літературно-мистецькій премії винагорода становить 35 тис. грн

У Вінниці роздали нагороди лауреатами Всеукраїнської літературної премії імені Степана Руданського 2021 року. Цього року їх троє: Борис Пентюк, Микола Пасічник та Зоя Красуляк. Про це повідомив голова Вінницької обласної письменницької організації Національної спілки письменників України (НСПУ) Вадим Вітковський у Facebook.

Вітковський розповів, що священник Української православної церкви Пентюк отримав нагороду за книгу «Степан Руданський. Сторінки духовності», член Національної спілки журналістів та НСПУ Пасічник – за книгу сатири та гумору «Кордебалети», письменниця Красуляк – за збірку гумору «Кава з пінкою».

Всеукраїнська літературна премія імені Степана Руданського заснована в 1994 році. Кандидатів на здобуття премії можуть висувати творчі спілки, організації, установи, навчальні заклади та громадські об’єднання.

За І місце у літературно-мистецькій премії винагорода становить 35 тис. грн. По 20 тисяч отримують лауреати ІІ і ІІІ місць. Винагороди виплачуються за рахунок коштів обласного бюджету Вінниччини.

Нагадаємо, 17 грудня, в день народження есеїста, мовознавця та історика літератури Юрія Шевельова в Києві відбулася церемонія нагородження Премії за найкращу українську книгу есеїстики 2021 року.

До слова, спікер Стефанчук закликав нардепів прочитати п'ять книг (список).

Читайте також: В Україні стартував перший Національний тиждень читання



