Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці: що сказав

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці: що сказав
Американський лідер прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть
кадр з прямої трансляції

Трамп протягом тижня не виходив до преси та не робив публічних заяв

Президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв під час першої за тривалий час пресконференції, інформує «Главком».

Значну частину свого виступу Трамп присвятив внутрішній політиці США, зокремо йшлося про боротьбу зі злочинністю у Вашингтоні та Чикаго. Американський лідер також прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть, оскільки він тиждень не з'являвся на публіці.

«Я нічого не робив два дні, і вони кажуть, що з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями, і ніхто не говорив, що з ним щось не так», – каже він та назвав новини про свою смерть фейковими.

Господар Білого дому оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами та заявив, що Канада хоче приєднатися до анонсованого ним раніше амбітного і коштовного проєкту протиракетної оборони «Золотого купола».

Також Трамп згадав про Україну у своїй промові. Він заявив, що дізнався «цікаві речі» про війну в Україні, та пообіцяв оприлюднити їх «найближчими днями».

Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що «дуже розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним й пообіцяв рішення, «щоб люди жили». 

«Я дуже розчарований ним (Путіним – «Главком»), у нас були прекрасні стосунки… Тисячі людей помирають, ця війна не має сенсу і ніколи б не почалась, якби я був президентом», – заявив Трамп.

Читайте також:

Теги: смерть Дональд Трамп ЗМІ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти США і Азербайджану Дональд Трамп та Ільхам Алієв підписали Декларацію про «Маршрут Трампа в ім'я міжнародного миру і процвітання»
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
9 серпня, 07:53
Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини
Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини Війна і право
27 серпня, 10:25
Йон Ілієску декілька разів очолював країну
Помер експрезидент Румунії, який очолив країну після повалення режиму Чаушеску
5 серпня, 19:10
Артур Добросердов розповів, що серед оборонців, які померли у полоні, є багато випадків загального виснаження організму
Україна з 2022 року повернула тіла щонайменше 25 бійців, що загинули в полоні: причини смерті
5 серпня, 07:14
Кремль спростовує можливість територіальних поступок
Не заради миру. The New York Times пояснила, навіщо Путін летить на Аляску
15 серпня, 07:37
Трамп під час зустрічі поплескував Зеленського по спині
Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів
19 серпня, 13:43
Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів
Нові заяви президента США Дональда Трампа: головне за ніч
26 серпня, 05:53
Серія смертей туристів сколихнула популярний тайський острів
Загадкові смерті на курортному острові Таїланду: влада б'є на сполох
28 серпня, 03:31
Трамп відправив до берегів Венесуели сім американських кораблів та підводний човен
Трамп, ймовірно, готує військове вторгнення у Венесуелу для повалення режиму Мадуро – Axios
29 серпня, 22:23

Політика

Президент США заінтригував заявою про «цікаві подробиці» війни в Україні
Президент США заінтригував заявою про «цікаві подробиці» війни в Україні
Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці: що сказав
Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці: що сказав
Зеленський зустрінеться з Макроном напередодні засідання «коаліції охочих»
Зеленський зустрінеться з Макроном напередодні засідання «коаліції охочих»
Фіцо передасть Зеленському послання після зустрічі з Путіним
Фіцо передасть Зеленському послання після зустрічі з Путіним
Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним
Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним
Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
7686
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
4823
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3746
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
2474
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua