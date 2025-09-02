Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці: що сказав

Трамп протягом тижня не виходив до преси та не робив публічних заяв

Президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв під час першої за тривалий час пресконференції, інформує «Главком».

Значну частину свого виступу Трамп присвятив внутрішній політиці США, зокремо йшлося про боротьбу зі злочинністю у Вашингтоні та Чикаго. Американський лідер також прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть, оскільки він тиждень не з'являвся на публіці.

«Я нічого не робив два дні, і вони кажуть, що з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями, і ніхто не говорив, що з ним щось не так», – каже він та назвав новини про свою смерть фейковими.

Господар Білого дому оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами та заявив, що Канада хоче приєднатися до анонсованого ним раніше амбітного і коштовного проєкту протиракетної оборони «Золотого купола».

Також Трамп згадав про Україну у своїй промові. Він заявив, що дізнався «цікаві речі» про війну в Україні, та пообіцяв оприлюднити їх «найближчими днями».

Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що «дуже розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним й пообіцяв рішення, «щоб люди жили».

«Я дуже розчарований ним (Путіним – «Главком»), у нас були прекрасні стосунки… Тисячі людей помирають, ця війна не має сенсу і ніколи б не почалась, якби я був президентом», – заявив Трамп.