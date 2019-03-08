На Вінничиині відзначили кращих жінок-поліцейських



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7 березня, керівник поліції Вінниччини Юрій Педос відзначив поліцейських за досягнення в діяльності

З нагоди свята весни очільник Головного управління Національної поліції Вінницької області Юрій Педос привітав присутніх в залі жінок-поліцейських.

Нехай весна ніколи не залишає ваші серця, незалежно від пори року за вікном. Здоров’я Вам, терпіння, кохання, миру та домашнього затишку.

З нагоди свята понад 20 кращих працівниць поліції Вінниччини отримали Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та подяки Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Весняний настрій жінкам подарували Павло Пазюк, студенти аграрного університету Олег Ковальчук та Ярослав Фурман.

Свої найкращі музичні композиції виконала для присутніх жінок директор центру культури та дозвілля Дар’я Погребняк.





Привітали правоохоронців і вихованці відомчого дошкільного навчального закладу «Теремок» віршами та власноруч виготовленими квітами.