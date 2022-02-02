У Львові працівниця аптеки нажилася на онкохворих на 900 тис. грн

Спритниці загрожує до восьми років позбавлення волі

У Львові працівниця аптеки привласнила близько 900 тис. грн шляхом маніпуляції з вартістю препаратів для онкохворих. 44-річній жінці вже оголосили про підозру, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це 1 лютого повідомили в пресслужбі Нацполіції у Львівській області.

З'ясувалося, що завідувачка аптеки вносила значно занижені – неправдиві дані про вартість медичних препаратів у внутрішню систему обліку, але продавала за справжніми.

«Зокрема, вхідну вартість на препарати для онкохворих вона занижувала більш ніж у десять разів, натомість продавалися ліки за реальними цінами. Різницю фігурантка забирала собі», – йдеться в публікації.

Так жінка нажилася на суму майже 900 тис. грн.

Як повідомляється, шахрайку викрили співробітники кіберполіції у Львівській області спільно зі слідчими Львівського райуправління поліції №1.

Жінку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК.

Підозрюваній може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі. Зловмисники змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно давала держава.

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