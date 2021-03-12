Поліцейські Вінниччини викрили шахраїв, що привласнили мільйони (фото, відео)

Фігуранти справи видавали сторонніх осіб за вкладників неплатоспроможних банківських установ

Слідчими Національної поліції Віннччини оголошено про підозру пʼятьом фігурантам справи про шахрайство з грошима Фонду гарантування вкладів. Як повідомляється на сайті головного управління Нацполіції в області, члени злочинної групи розробили схему привласнення грошей фонду.

«На підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», – йдеться у повідоленні. Зазначається, що у такий спосіб було привласнено мільйони гривень, що пішли на фінансування криміналітету.

Серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах, додають у поліції. Один із них – громадянин Росії.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання учасників групи та вилучили речові докази, а це, зокрема, підроблені паспорти, документи, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки та інше.

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в банку «Аркада» та розпочав процедуру виведення його з ринку.