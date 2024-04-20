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Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки
На Вінничині вбито правоохоронця
фото: Нацполіція

Підозрювані у вчиненні злочину вже понад рік не мають стосунку до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Військові 28-ої окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу не причетні до розстрілу поліцейських у Вінницькій області. Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.

«Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся у селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр», – йдеться в повідомленні.

Воїни 28-ої ОМБр спростували чутки навколо вбивства поліціянта на Вінниччині
Воїни 28-ої ОМБр спростували чутки навколо вбивства поліціянта на Вінниччині
зображення: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу/Facebook

Сили оборони півдня України також повідомили про непричетність бійців вказаної бригади до нападу. Зазначається, що підозрювані вже понад рік не воюють у складі 28-ої ОМБр: «Підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають стосунку до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість».

Як відомо, сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Як повідомлялося, чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

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Теги: військові Вінниччина вбивство поліцейських поліція

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