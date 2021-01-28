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    Попередження для вінничан: рух по трасі Київ – Одеса тимчасово заборонено

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    Коли відчинять проїзд по трасі, поки не відомо&nbsp; - Попередження для вінничан: рух по трасі Київ – Одеса тимчасово заборонено
    Коли відчинять проїзд по трасі, поки не відомо 
    Фото з відкритих джерел

    Через снігопади в Україні, поліція вирішила обмежити рух на цьому автошляху

    Вінницьких водіїв попереджають про перекриття руху транспорту на трасі Київ – Одеса. Внаслідок несприятливої погоди прийняли рішення тимчасово обмежити рух транспорту на цьому автошляху. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

    В Одеській області продовжує вирувати негода. У зв’язку з цим вирішили тимчасово обмежити рух транспорту на трасі Київ – Одеса.

    Фото: скріншот
    Фото: скріншот

    Тож, вінницьким водіям, які мають намір вирушити в дорогу цієї трасою, краще залишитись вдома.

    На автошляхах працює снігоприбиральна техніка. Втім, коли відкриють трасу для руху транспорту, невідомо.

    Наразі Україну засипає снігом. Зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни. 

    В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.

    Теги: Київ Одеса Вінниця Вінниччина поліція вітер негода
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