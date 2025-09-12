Головна Вінниця Фото
Вінниччина попрощалася з двома школярами, яких, ймовірно, вбив колишній вчитель

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вінниччина попрощалася з двома школярами, яких, ймовірно, вбив колишній вчитель
Колишній вчитель, ймовірно, вбив Владислава Бевза та Миколу Білика
фото: Суспільне/Вінниця

На прощання з юнаками прийшли десятки людей

Сьогодні, 12 вересня, у селі Копистирин на Вінниччині відбулося прощання з Миколою Біликом та Владиславом Бевзою – школярами, у вбивстві яких підозрюють колишнього вчителя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

На прощання з юнаками прийшли десятки людей, серед них односельці та школярі.  

Люди на подвір'ї Владислава Бевза
Люди на подвір'ї Владислава Бевза
фото: Суспільне Вінниця

Серед тих, хто прийшов попрощатися із підлітками – однокласниця Владислава Бевза Аніфе Лукашик.

Рідні прощаються із Владиславом Бевзом
Рідні прощаються із Владиславом Бевзом
фото: Суспільне Вінниця

«Конфліктним він не був, він був дуже компанійським. Ми з ним дружили, ходили разом у спортзал, у їдальню, все робили разом. Вчився добре, не відмінник, і не двієчник. В нього, як нам казали однокласники, немає тата, він жив з бабусею, мама була за кордоном», – розповіла Аніфе «Суспільному».

Прощання з Миколою Біликом та Владиславом Бевзою
фото: hromadske

Ліцеїст Ярослав Галій розповів, що з Миколою Біликом разом ходили в дитячий садок та навчалися у школі. Учитель, якого підозрюють у вбивстві, у їхньому класі не викладав.

Після спільної заупокійної панахиди у храмі Пресвятої Богородиці села Копистирин підлітків поховали на Копистиринському кладовищі №1.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Умисне убивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

11 вересня, суд обрав підозрюваному у вбивстві Олексію Пономарьову міру запобіжного заходу – взяття під варту.

За словами колег-педагогів, Олексій Пономарьов вже мав проблеми із законом. 23-річний вчитель почав працювати у школі в жовтні 2024 року. Новий педагог викладав англійську мову в молодших класах і в 5-6 класах на неповну ставку. Невдовзі почалися конфлікти з учнями – школярі скаржилися, що вчитель дозволяв собі лайку та грубе поводження. Водночас, за словами нинішнього керівництва гімназії, тодішня директорка не реагувала на скарги, а навпаки – захищала педагога. Відомий випадок, коли мати одного з п’ятикласників прийшла поскаржитися на поведінку вчителя, а директорка пригрозила їй викликом поліції. Коли ситуація дійшла до відділу освіти, директорка подала у відставку, однак підстав звільнити самого вчителя офіційно не знайшли. 

Як повідомлялося, мати підозрюваного у жорстокому вбивстві двох учнів в Шаргороді на Вінниччині 23-річного колишнього вчителя Олексія Пономарьова вперше розповіла про те, які обставини передували злочину, який сколихнув всю країну.

Теги: Вінниччина вбивство

