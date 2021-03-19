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    Смертність від Covid-19: на Вінниччині від ускладнень померли 15 людей

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    Загалом з початку епідемії&nbsp; на Вінниччині померли 837 хворих на коронавірус - Смертність від Covid-19: на Вінниччині від ускладнень померли 15 людей
    Загалом з початку епідемії  на Вінниччині померли 837 хворих на коронавірус
    фото: Укрінформ

    Вінниччина – на п’ятому місці серед областей Україні за кількістю нових випадків захворювання

    За четвер, 18 березня, на Вінниччині від ускладнень коронавірусної хвороби померли 15 людей. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

    Загалом з початку епідемії на Вінниччині померли 837 хворих на коронавірус.

    За результатами ПЛР-тестувань, проведених учора, 18 березня, Вінниччина – на п’ятому місці серед областей Україні за кількістю нових випадків захворювання. В області виявлено майже дев’ять з половиною сотень нових хворих.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

    Загалом за добу в Україні виявлено 15 850 нових випадків захворювання, а з початку епідемії – 1 519 926. 29 515 жителів України за «корона вірусний» рік померли від ускладнень Covid-19.

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    Теги: Вінниччина коронавірус
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