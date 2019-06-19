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    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»

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    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»

    У Вінниці провели військово–патріотичний табір – це фінальне змагання проекту «Студентська ліга 2019»

    Команди від навчальних закладів перебували на території табору 3 дні і 2 ночі. Для молодих людей провели конкурси, змагання, творчі вечори, ігри тощо.

    Серед професійно-технічних училищ у військово-патріотичному таборі перше місце посіло Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції та охорони, друге – ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг і третє – ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».

    Щодо навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, то тут перше місце виборов Вінницький транспортний коледж, друге – Вінницький технічний коледж, третє –Вінницький коледж Національного університету харчових технологій.

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    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»
    Стали відомі переможці патріотичного табору, який пройшов у рамках «Студентської ліги 2019»

    Перше місце серед навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації у студентів з Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, друге – у юнаків та дівчат з Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Третє розділили Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету та Вінницький кооперативний інститут.

    Команди, які посіли І місця, отримали подарунки (power bank) та дипломи від відділу молодіжної політики ВМР.

    Організатори заходу – відділ молодіжної політики ВМР, Вінницька молодіжна рада. Допомагали у проведенні військово-патріотичного табору Вінницький зональний відділ Військової служби правопорядку та волонтерам з Червоного хреста.

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