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    У Барському районі згорів сільський магазин

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    У Барському районі згорів сільський магазин

    Пожежа сталася 5 лютого на світанку

    Надзвичайна подія сталася пожежа в селі Кузьминці Барського району – інформує прес-служба обласного управління ДСНС.

    Дзвінок на номер служби порятунку «101» пролунав о 7.14 ранку. Люди зателефонували, що в Кузьминцях горить сільмаг. На виклик негайно вирушили дві машини з вісьмома бійцями районної пожежно-рятувальної частини №15. На місці з’ясувалося, що вогнем охоплена  вся площа магазину. 

    На момент приїзду надзвичайників палала шиферна покрівля на площі 80 квадратних метрів. Вогнеборці кинулись рятувати те, що можна було ще відвоювати у вогню.

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    У Барському районі згорів сільський магазин
    У Барському районі згорів сільський магазин
    У Барському районі згорів сільський магазин

    Вже о 7.54 пожежу вдалося локалізувати, а о 8.33 її погасили повністю. Звичайно, вогонь встиг завдати будівлі магазину великих збитків. Вигорів також і  товар, що там був. Причина загоряння поки не відома. Однак фахівці обіцяють усе з’ясувати.

    Джерело: vn.oblast.online

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