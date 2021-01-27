У Вінниці чоловік орендував квартиру для нарколабораторії, йому загрожує до 5 років в'язниці

У квартирі вилучено обладнання та прекурсори для виготовлення психотропних наркотичних речовин

25 січня працівники Вінницького районного управління поліції на вулиці Пирогова затримали вінничанина, у якого під час поверхневого огляду оперативники вилучили 5 поліетиленових пакетів з речовиною, схожою на амфетамін, та 2 пакети марихуани. Під час перевірки з’ясувалось, що наркотичні засоби чоловік виготовляв у спеціально орендованій для цього квартирі.

До поліції надійшла оперативна інформація, що 29-річний вінничанин займається виготовленням та збутом наркотиків. Під час перевірки ця інформація підтвердилась. Підозрюваного з пакетами амфетаміну та канабісу оперативники зупинили на вулиці Пирогова.

Як розповів начальник Вінницького районного управління Віталій Курчик, під час проведення невідкладного обшуку на орендованій квартирі підозрюваного працівники поліції вилучили 70 розфасованих пакетиків з амфетаміном та близько 300 грамів марихуани.

Крім цього, у квартирі вилучено обладнання та прекурсори для виготовлення психотропних наркотичних речовин, електронні ваги колби, що свідчить про те, що чоловік займався виготовленням наркотиків. Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), за що передбачено до 5 років позбавлення волі. Під час досудового розслідування, після проведення експертиз буде надана остаточна правова кваліфікація діям правопорушника.

Зловмисник, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за наркозлочини, затриманий у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що заарештовано громадянку України за контрабанду прекурсорів.