У Вінниці призупинили роботу «прозорих офісів»



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З 17 березня тимчасово закрили всі відділення «прозорих офісів»

Відвідувачі зможуть отримати консультації по телефону. Близько 25 видів послуг залишаються доступними через Інтернет.

Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

Прийом громадян припиняють в усіх відділеннях Центрів надання адміністративних послуг на весь період карантинних заходів.

«Ми просимо вибачення за тимчасові незручності, але такі заходи вжили задля безпеки громадян. Консультації вінничани зможуть отримати у кол-центрі Прозорого офісу за тел. 65-50-50, кол-центрі Пенсійного фонду - 50-88-81; 50-88-82; 50-88-83. Консультації можна також у працівників департамента соціальної політики міської ради: 50-83-88; 50-86-70. Крім цього деякі послуги можна отримати онлайн», - зазначила директорка департаменту адміністративних послуг міської ради Ірина Копчук.

Через Персональний кабінет на сайті міської ради можна оформити ФОП і ТОВ, отримати допомогу при народженні дитини, будівельні послуги. Також є онлайн-послуга отримання архівних довідок, документів, пов’язаних з земельними, містобудівними та архітектурними питаннями, наприклад, витяг з плану зонування, надання обмежень на використання садибної земельної ділянки, довідка про присвоєння назви проїзду в садовому товаристві та інші.

Також онлайн можна замовити довідку про невідвідування дитячого дошкільного закладу, направлення в дошкільні навчальні заклади (групи) компенсуючого типу тощо. Загалом – 25 послуг.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.