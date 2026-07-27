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На Вінниччині 14-річна дівчинка завагітніла після ґвалтувань вітчимом: суд виніс вирок чоловіку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Вінниччині 14-річна дівчинка завагітніла після ґвалтувань вітчимом: суд виніс вирок чоловіку
Прокурори довели, що протягом січня-лютого 2026 року обвинувачений чотири рази ґвалтував падчерку
фото: Офіс генпрокурора

Дівчинці за добровільною згодою зробили аборт

Ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловіка засуджено до дев'яти років позбавлення волі. Також йому на три роки заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з особами до 18 років.

Прокурори довели, що протягом січня-лютого 2026 р. обвинувачений чотири рази ґвалтував падчерку. Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск, тому налякана дівчина мовчала. У березні вона зрозуміла, що вагітна і розповіла про все матері.

Після звернення до правоохоронців чоловіка затримали та взяли під варту. За добровільної згоди потерпілої їй провели процедуру штучного переривання вагітності.

Нагадаємо, у червні було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом на Вінниччині. Йдеться про родину з Хмільницького району.

Раніше на Вінниччині правоохоронці затримали та взяли під варту літнього чоловіка, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Жертвою наруги стала 10-річна мешканка Оратівської громади, а кривдником виявився її 82-річний сусід, який мав довіру родини.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Вінниччина зґвалтування

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