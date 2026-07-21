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Біля Вінниці зіткнулися автівки: постраждали шестеро людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Біля Вінниці зіткнулися автівки: постраждали шестеро людей
Слідчі поліції встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди
фото: Національна поліція України

Остаточна кількість постраждалих уточнюється

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі двох авто у Вінницькому районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

За попередньою інформацією, 21 липня вранці поблизу села Пултівці зіткнулися автомобілі Volkswagen та Renault.

«Внаслідок аварії травмувалися водії обох транспортних засобів та четверо пасажирок Volkswagen. Керманич та одна із пасажирок автомобіля Volkswagen від госпіталізації відмовилися. Остаточна кількість постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Вінницькому районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей – мати з 12-річною донькою. Аварія трапилася 30 травня близько 10:00 поблизу села Ксаверівка. 

Раніше у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу.

Також 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Зокрема, у Ладижині Вінницької області 15-річний підліток збив двох школярок, які переходили нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок аварії 14-річну дівчинку госпіталізували.

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Теги: ДТП Вінниччина

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