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На Вінниччині поліцейські встановили чоловіка, який танцював на Алеї Слави

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Вінниччині поліцейські встановили чоловіка, який танцював на Алеї Слави
Поліцейські зареєстрували подію та встановили особу чоловіка
фото: Національна поліція

Встановлюються мотиви та обставини

На Вінниччині поліцейські встановили чоловіка, який порушував громадський порядок на Алеї Слави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський районний відділ поліції.

«У Telegram-каналі правоохоронці виявили відео, на якому чоловік танцює на Алеї Слави у Могилеві-Подільському», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські зареєстрували подію та встановили особу чоловіка. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

За даними правоохоронців, наразі встановлюються мотиви та обставини.

Нагадаємо, у місті Обухів двоє неповнолітніх дівчат, перебуваючи на Алеї Слави, слухали музику російського виконавця та танцювали. Відповідне відео під час моніторингу соціальних мереж виявили правоохоронці. 

Правоохоронці встановили осіб, причетних до даного правопорушення. Ними виявилися дві 13-річні дівчинки.

Теги: Національна поліція України Вінниччина

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