На Вінниччині сталася потрійна ДТП: травмовано жінку та дитину

У водіїв відібрано зразки крові для проведення експертизи

Постраждалих госпіталізували

У Вінницькому районі неподалік села Дубовець сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«ДТП трапилася 15 серпня неподалік села Дубовець. За попередньою інформацією, 21-річний водій автомобіля Nissan допустив зіткнення з попутним Audi, який рухався попереду. Від удару Audi виїхав на узбіччя, де зіткнувся з припаркованою вантажівкою MAN із причепом», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок аварії травмувалися дві пасажирки Audi – 32-річна жінка та дев'ятирічна дівчинка. Обох госпіталізували. У водіїв відібрано зразки крові для проведення експертизи.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

До слова, поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Аварія сталася 21 липня близько 19:40.

Як повідомлялося, 29 липня у с. Супрунівка Немирівської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода. «Мед – на дорозі, пошкоджені автівки, водій однієї з них – у лікарні. Такі наслідки ДТП», – наголошували рятувальники.

Аби відновити рух транспорту, рятувальники змили мед з автошляху, а також від'єднали акумуляторну батарею автомобіля «ВАЗ», щоб запобігти виникненню пожежі.