На Вінниччині затримано чоловіка за замах на зґвалтування семирічної дитини

Раніше чоловік двічі відбував покарання за зґвалтування жінок та крадіжки

У квітні цього року підозрюваний звільнився з виправної колонії

У Вінницькій області затримано 33-річного чоловіка, який підозрюється у спробі зґвалтування семирічної дівчинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, подія сталася надвечір 17 серпня в одному із сіл Козятинської громади. Підозрюваний і потерпіла – місцеві мешканці, знайомі між собою.

«П’яний чоловік побачив дівчинку, яка перебувала на вулиці неподалік від свого будинку. Скориставшись відсутністю свідків навколо, він схопив її за руку та потягнув у кущі. Дівчинка кричала, тож підозрюваний почав душити її, одночасно стягуючи з потерпілої шорти та білизну. Крики дитини почула мешканка сусіднього будинку, яка вибігла на допомогу та змусила нападника втекти», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора додав, що в цей час правоохоронці саме перебували у помешканні підозрюваного, документуючи звернення його співмешканки про вчинене ним домашнє насильство. Дії затриманого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК – закінчений замах на зґвалтування. Злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

За даними правоохоронців, потерпілій дитині надається медична та психологічна допомога. Прокуратурою готується клопотання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Як повідомив Офіс генпрокурора, раніше чоловік двічі відбував покарання за зґвалтування жінок та крадіжки, провівши за ґратами сумарно 12 років. У квітні цього року він звільнився з виправної колонії.

До слова, на Бориспільщині правоохоронці затримали 47-річного громадянина Узбекистану, якого підозрюють у неодноразовому сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини. Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.