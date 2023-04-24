У Вінниці розцвіли магнолії (фото)

Дерева у біло-рожевих квітах радують вінничан та гостей міста запашним ароматом та привабливим виглядом

Магнолія вважається однією із головних прикрас міста у весняну пору року

У Вінниці почали розквітати білі та рожеві магнолії. Квіти можна побачити біля «Петроцентру», адмінбудівлі «Книжка», на вулиці Праведників світу (колишня Максимовича - ред.) та на інших локаціях міста. Про це інформує vinbazar.com.

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Деякі бутони вже розкрилися на повну, а інші лише починають розпускатися. Поблизу «Книжки» дерева перецвітають, а біля озера Миру, що поряд з Лісопарком, покрилася рожевими квітами лише одна магнолія з десяти.

Через дощову погоду, яка утримується у Вінниці кілька тижнів, насолодитися природною красою не так просто, але перехожі не впускають можливості сфотографуватися з квітами. Саме тому магнолія вважається однією із головних прикрас міста у весняну пору року.

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Нагадаємо, також з настанням тепла у Вінниці почали розквітати сакури. Помилуватися цвітом японських вишень можна по вулиці Василя Порика.