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У Вінниці розцвіли магнолії (фото)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Вінниці розцвіли магнолії (фото)
Дерева у біло-рожевих квітах радують вінничан та гостей міста запашним ароматом та привабливим виглядом
фото: vinbazar.com

Магнолія вважається однією із головних прикрас міста у весняну пору року

У Вінниці почали розквітати білі та рожеві магнолії. Квіти можна побачити біля «Петроцентру», адмінбудівлі «Книжка», на вулиці Праведників світу (колишня Максимовича - ред.) та на інших локаціях міста. Про це інформує vinbazar.com.

У Вінниці розцвіли магнолії (фото) фото 1

Деякі бутони вже розкрилися на повну, а інші лише починають розпускатися. Поблизу «Книжки» дерева перецвітають, а біля озера Миру, що поряд з Лісопарком, покрилася рожевими квітами лише одна магнолія з десяти.

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У Вінниці розцвіли магнолії (фото) фото 3
У Вінниці розцвіли магнолії (фото) фото 4

Через дощову погоду, яка утримується у Вінниці кілька тижнів, насолодитися природною красою не так просто, але перехожі не впускають можливості сфотографуватися з квітами. Саме тому магнолія вважається однією із головних прикрас міста у весняну пору року.

53 фото
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Нагадаємо, також з настанням тепла у Вінниці почали розквітати сакури. Помилуватися цвітом японських вишень можна по вулиці Василя Порика.

Теги: Вінниця місто весна

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