На Вінниччині поліція врятувала хлопця, який хотів стрибнути з мосту (відео)

16-річний підліток намагався вчинити самогубство

На Вінниччині інспектори сектору реагування патрульної поліції Гайсинського районного управління поліції врятували 16-річного хлопця, який намагався вчинити самогубство. Наразі життю юнака нічого не загрожує. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Повідомлення на лінію 102 надійшло 28 січня, близько 01.30 год. ночі від 18-річної місцевої жительки. Дівчина розповіла, що на мосту за перилами знаходиться її товариш та хоче стрибнути у воду.

Протягом кількох хвилин інспектори сектору реагування патрульної поліції Гайсинського районного управління поліції Артур Чагур та Олександр Нагонюк, які були на добовому чергуванні, приїхали на місце події. На мосту вони помітили дівчину, яка з останніх сил тримала за одяг хлопця, що звисав з мосту.

Поліцейські підбігли до мосту, один із них схопив підлітка за руку і почав підіймати до перил. Інший допоміг товаришу перетягнути хлопця через загорожу. На місце події викликали швидку допомогу.

У Гайсині поліцейські врятували підлітка, який хотів стрибнути з мосту Автор: Поліція Вінниччини

Причини, через які хлопець зважився на відчайдушний крок, він пояснити не зміг. Після порятунку правоохоронці передали підлітка медикам та з’ясовуватимуть, що спонукало його до такого вчинку, який міг перерости в трагедію.

Нагадаємо, вночі, 27 січня у Києві патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з Паркового мосту.

Також патрульні поліцейські Києва врятували 18-річного хлопця від самогубства. Він вислав фото з порізом руки дівчині та попрощався.