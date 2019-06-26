В Тростянці люди блокують роботу спиртзаводу



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Місцеві жителі перекрили в'їзди та виїзди на підприємство

25 червня жителі Тростянця, що на Вінниччині, вийшли на безстрокову акцію протесту проти діяльності держпідприємства, яке призвело до екологічної катастрофи. Тростянчани перекрили в'їзди і виїзди на підприємство, склали навіть графік чергувань.

Про це у «Фейсбук» повідомляє Тростянецька районна держадміністрація.

Ще 20 червня обласною комісією із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення призупинити діяльністьдержавного підприємства «Тростянецький спиртовий завод» до повного усунення наслідків екологічної катастрофи та вжиття заходів по усуненню всіх недоліків по переробці відходів, а також підготувати відповідні звернення до Міністерства АПК та «Укрспирту» щодо врегулювання даної проблеми. Керівництву ДП «Тростянецький спиртзавод» – забезпечити цілодобову охорону бардополів з метою недопущення потрапляння туди госфекальних стоків та сторонніх відходів. Лабораторному центру МОЗ України, Державній екологічній інспекції у Вінницькій області, Держпродспоживслужбі області здійснити забори проб води та повітря на бардополях і в межах санітарної захисної зони.

Проте, не зважаючи на рішення комісії, робота спиртового заводу не призупинена. Рішення не виконуються. Нестерпний сморід із бардополів, підсилений червневою спекою, продовжує отруювати життя і здоров'я тростянчан.

З моменту відновлення роботи Тростянецького спиртового заводу у 2015 році жителі смт Тростянець неодноразово скаржилися на сморід та небезпечні викиди з підприємства.

Під час виробництва на спиртзаводі протягом доби утворюється 700 кубометрів барди – рідких відходів спирту, що доставляється по трубах на поля фільтрації, розташовані на північ від селища. Їх територія – понад 40 гектарів. Щодобово закачуються тонни органічних залишків, які гниють. Сморід, який від цього утворюється, зовсім несумісний із безпечною життєдіяльністю населення. Мешканці райцентру переконані, що оскільки відходи завод не очищує, процес бродіння продовжується, а з підвищенням температури повітря, вітром випаровування приносить до селища та навколишніх сіл.

Уникнути неприємних запахів можна за рахунок переробки відходів, чи встановлення біогазової установки. Відходи не повинні зберігатися під відкритим небом, створюючи загрозу для життя і здоров’я людей.

25 червня обурені жителі Тростянця вийшли на безстрокову акцію протесту проти діяльності підприємства, яка призвела до екологічної катастрофи.

З огляду на те, що попереджувальна акція також не вплинула на ситуацію, тростянчани перекрили в'їзди і виїзди на підприємство та склали графік чергувань.

Відомо, що 26 червня, жителі селища знову виходять на акцію протесту. О 17:00 годині планують збір біля головного входу на підприємство. Про це активісти оголосили у соціальній мережі.

Також кілька людей зазначили, що на акції проти жителів селища готується провокація. «До нас їдуть автобуси із чужими. Їх ціль переконати нас, що це тхне «Ряба», – йдеться в дописі Андрія Терехова.

26 червня на 38 сесії Вінницької обласної ради, 48 депутатів підтримали звернення депутатів облради до голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України щодо екологічної ситуації в селищі Тростянець.