Вінницькі лікарі витягли кулю з голови 16-річної дівчини



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При яких обставинах куля потрапила в голову не розголошують

У Вінниці було поранено 16-річну дівчину. Куля потрапила в голову. Потерпілу в екстреному порядку прооперували в травмпункті.

Цей випадок стався пару місяців назад. Про нього 15 лютого у фейсбук розповів Андрій Карпович.

«Дівчинка 16 років, доставлена в травмпункт Вінницької обласної дитячої лікарні пізно вночі з кульовим пораненням голови. Куля увійшла над оком і «ковзнула» по черепу, зупинилася в м'яких тканинах скроневої області», - зазначає вінничанин.

До травмпункту терміново викликали двох нейрохірургів - Шведського В.В. та Волощука С.Я. Медики в екстреному порядку вилучили кулю.

Також додають, що з дитиною все добре і вона уже дома. Тим часом, за яких обставини куля потрапила в голову не розголошують. Андрій Карпович зазначає, що не може розголошувати подробиць.

За даним фактом йде слідство.

Джерело: vn.20minut.ua