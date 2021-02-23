Завтра на Вінниччину привезуть перші дози вакцини від Covid-19

За словами головного санітарного лікаря Ляшка, буде декілька етапів вакцинації

Сьогодні в Україну надійшла перша партія вакцини від коронавірусу. Завтра, 24 лютого, її мають розвести по областях, зокрема й на Вінниччину.

Про те, що вакцинація стартує теж завтра, 24 лютого, сьогодні повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресконференції в Укрінформі.

З його слів, після завершення вхідного контролю, партія вакцини буде розфасована для областей. Завтра зранку 11 автомобілів доставлять дози вакцини до обласних складів.

«Після цього мобільні групи беруть вакцину зі складу і їдуть в заклад охорони здоров’я… Вакцинація починається саме з працівників закладів охорони здоров’я. Вакцинацію плануємо розпочати вже завтра», – повідомив Ляшко.

За його словами, буде декілька етапів вакцинації. На першому етапі будуть щеплювати мобільні бригади, а на другому – мобільні бригади і кабінети щеплення.

У прес-службі ОДА підтвердили, що Вінниччина теж отримає вакцину завтра. Однак, чи точно завтра розпочнеться вакцинація в області, сказати важко, бо ще не відомо, о котрій годині привезуть і відвантажать саму вакцину. Коли це станеться, для журналістів обіцяють влаштувати брифінг.

Нагадаємо, Індія анонсувала поставку в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.