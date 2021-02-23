  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Завтра на Вінниччину привезуть перші дози вакцини від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцинація починається саме з працівників закладів охорони здоров&rsquo;я - Завтра на Вінниччину привезуть перші дози вакцини від Covid-19
    Вакцинація починається саме з працівників закладів охорони здоров’я
    фото: з відкритих джерел

    За словами головного санітарного лікаря Ляшка, буде декілька етапів вакцинації

    Сьогодні в Україну надійшла перша партія вакцини від коронавірусу. Завтра, 24 лютого, її мають розвести по областях, зокрема й на Вінниччину.

    Про те, що вакцинація стартує теж завтра, 24 лютого, сьогодні повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресконференції в Укрінформі.

    З його слів, після завершення вхідного контролю, партія вакцини буде розфасована для областей. Завтра зранку 11 автомобілів доставлять дози вакцини до обласних складів.

    «Після цього мобільні групи беруть вакцину зі складу і їдуть в заклад охорони здоров’я… Вакцинація починається саме з працівників закладів охорони здоров’я. Вакцинацію плануємо розпочати вже завтра», – повідомив Ляшко.

    За його словами, буде декілька етапів вакцинації. На першому етапі будуть щеплювати мобільні бригади, а на другому – мобільні бригади і кабінети щеплення.

    У прес-службі ОДА підтвердили, що Вінниччина теж отримає вакцину завтра. Однак, чи точно завтра розпочнеться вакцинація в області, сказати важко, бо ще не відомо, о котрій годині привезуть і відвантажать саму вакцину. Коли це станеться, для журналістів обіцяють влаштувати брифінг.

    Нагадаємо, Індія анонсувала поставку в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

    Теги: Вінниччина вакцинація Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies