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Бракує боєприпасів. Власник «Вагнера» визнав великі проблеми на фронті

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Бракує боєприпасів. Власник «Вагнера» визнав великі проблеми на фронті
Пригожин не розуміє, перед ким і за що має вибачатися і звідки з'явилися «якісь ліміти та процедури»
фото ілюстративне з відкритих джерел

Зі слів Пригожина, йому натякнули на необхідність перед кимось вибачитися, щоб спростити процедуру отримання боєприпасів «вагнерівцями»

Засновник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євген Пригожин розповів про проблеми з її постачанням боєприпасами. Слова терориста наводить його прес-служба у Telegram.

Пригожин зазначив, що він чітко знає склади і навіть номери скриньок, тому впевнений, що запасів для ПВК вистачає, проте проблему вирішити не виходить.

«Все тоне і в’язне, жодні рішення не ухвалюються. Генерали, офіцери, у військових штабах, на різних посадах допомагають чим можуть, допомагають щосили, <...> іноді порушують військові закони, щоб видати нам додаткові боєприпаси, які нам так гостро потрібні», – бідкається Пригожин.

З його слів, він отримав натяк, що повинен нібито перед кимось вибачитись, щоб спростити процедуру видачі боєприпасів для свого ПВК. Однак сам Пригожин не розуміє, перед ким і за що має вибачатися і звідки з'явилися «якісь ліміти та процедури», за якими потрібно отримувати боєприпаси.

Водночас терорист зазначив, що запаси у Росії є.

«Промисловість дає те, що потрібно країні... Ніхто не очікував, що вони зможуть так оперативно вирішити всі нинішні проблеми, і зробити те, що не робилося останні 80 років ніде у світі за обсягами», — заявив Пригожин.

Як відомо, раніше Пригожин спростував зв'язок між своєю ПВК та російською армією. У такий спосіб він прокоментував заяву французького президента Еммануеля Макрона про те, що компанія «Вагнер» увійшла до складу армії РФ.

До слова, наступ окупантів на Луганщині захлинається. Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), триває основна фаза російських наступальних операцій у Луганській області, і Росії, ймовірно, не вистачає резервів, щоб різко збільшити масштаб або інтенсивність наступу цієї зими.

Крім того, як писав раніше Інститут вивчення війни (ISW), голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії. На думку інституту, офіційні зв'язки Кадирова з Кремлем і позиція в російському уряді є вигіднішими, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним.

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Теги: війна росія тероризм деокупація

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