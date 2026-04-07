Помер засновник бренду Diesel та «хрещений батько джинсів» Адріано Гольдшмід

Дизайнер тривалий час боровся зі складною хворобою

Помер відомий італійський дизайнер Адріано Гольдшмід. Дизайнер пішов із життя у віці 82 років через тривалу боротьбу із раком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WWD.

Адріано Гольдшмід помер 5 квітня. Він був відомим дизайнером та засновником світових брендів, як Diesel, Replay, Gap 1969, AG і Goldsign. Саме він змінив поняття джинсів, як робочого одягу на сучасний стиль та моду джинсового одягу. Видатного дизайнера називали «хрещеним батьком джинс».

Адріано Гольдшмід не мав профільної освіти дизайнера та це не заважало йому створювати стильний одяг та експериментувати. Перша робота дизайнера з’явилася на світ випадково, тоді він купував дорогі тканини та водночас працював кравцем у місті, де він народився.

Адріано Гольдшмід був «хрещеним батьком деніму» фото з відкритих джерел

Кар’єра відомого дизайнера почалася з його магазину King's Shop, який він відкрив на початку 1970-х років. У 1974 році Адріано Гольдшмід запустив марку Daily Blue, що мала вже вищі ціни та нові фасони одягу.

У 1981 році дизайнер заснував об'єднання Genious Group для підтримки молодих митців, що стало початком для створення брендів Diesel та Replay. З роками Адріано Гольдшмід розвивався та співпрацював з різноманітними брендами. Зокрема, він був співзасновником Agolde, власником AG Adriano Goldschmied та співпрацював з брендом Chloé.

Помер засновник бренду Diesel Адріано Гольдшмід фото: Maddie Cordoba for Rivet

Свого часу після поїздок до Китаю та Японії дизайнер почав розмірковувати про екологічність у моді. З досвідом він почав працювати з екологічним волокном Tencel. Серед останніх проєктів та робіт Адріано Гольдшміда були його співпраці з італійськими ритейлерами OVS, Advance Denim, Isko та іншими.

