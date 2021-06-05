Компанія Маска Starlink відкриває офіс у Литві

Starlink є проєктом штучних супутників Землі SpaceX

Компанія космічних технологій американського магната, засновника компанії електромобілів Tesla Ілона Маска SpaceX влаштується і в Литві. Про це повідомляє Delfi.

За даними Центру регістра, в середу було зареєстровано компанію Starlink Lithuania.

Starlink є проєктом штучних супутників Землі SpaceX. Єдиним акціонером Starlink Lithuania є голландська Starlink Holdings Netherlands, а її очолює керівник з питань людських ресурсів SpaceX Лорен Дреєр.

Зазначається, що міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс в лютому обговорював з представниками SpaceX можливості розвитку в Литві та в Балтійському регіоні технологій супутникового інтернету.

Тоді Скуодіс заявляв, що Литва могла б стати мостом для розвитку супутникового інтернету між країнами Балтії та на ринках усього регіону.

До слова, американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Нагадаємо, попередній успішний вивід на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink відбувся четвертого травня.

Читайте також: