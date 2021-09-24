Microsoft випустила свій найпотужніший ноутбук

Ноутбук має гібридний форм-фактор і може трансформуватися в планшет

Microsoft представила портативний комп'ютер Surface Laptop Studio. Про це повідомляє видання XDA Developers.

Пристрій було анонсовано під час заходу Surface. Ноутбук має гібридний форм-фактор і може трансформуватися в планшет. Девайс оснащений 14,4-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2400x1600 пікселів і частотою оновлення 120 герц. Комп'ютер базується на процесорі Intel Core серії H35, тактова частота чіпа може досягати 4700 мегагерц.

За оцінкою журналістів, Surface Laptop Studio є найпотужнішим портативним комп'ютером, коли-небудь випущених Microsoft. Автори помітили, що процесор девайса має потужність 35 ват, в той час як більшість інших ноутбуків серії Surface оснащуються чіпами потужністю 15 ват. За додаткову плату пристрій можна укомплектувати відкритий Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

У максимальній комплектації комп'ютер оснащується 32 гігабайтами оперативної пам'яті і SSD-накопичувачем місткістю два терабайта. Для підключення перефірійних пристроїв девайс має два порти Thunderbolt 4, роз'єм для навушників, комп'ютер підтримує роботу зі стилусом.

Вартість Surface Laptop Studio починається з $1599. Ноутбук надійде в продаж 5 жовтня.

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