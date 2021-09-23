Microsoft змусить користувачів Windows 11 підписати відмову від претензій

Після установки нової версії ОС користувачі старих систем можуть зіткнутися з низкою серйозних проблем

Користувачі старих ПК, які не відповідають системним вимогам Windows 11, перед її установкою повинні будуть підписати відмову від претензій, передає портал Neowin.

Це пов'язано з тим, що після установки нової версії ОС користувачі старих систем можуть зіткнутися з низкою серйозних проблем, що загрожують їх приватності, наприклад, відсутністю підтримки оновлень.

Раніше стало відомо, що повноцінна установка Windows 11 і її подальша підтримка можлива тільки на комп'ютерах з процесорами Intel з восьмого покоління або Ryzen 2000 серії і вище, які на даний момент встановлено лише в обмеженій кількості сучасних машин.

Реліз операційної системи Windows 11 призначений на 5 жовтня 2021 року.

До слова, компанія Asus тестує прошивку для своїх материнських плат, завдяки якій Windows 11 може бути встановлена на застарілі комп'ютери.

Це дозволить користувачам материнських плат від бренду не оновлювати «залізо» в разі необхідності переходу на нову операційну систему від Microsoft.

У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила тестову операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.

Головною метою розробки Windows 365 було - забезпечити безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють у дистанційному режимі в умовах, що склалися протягом останнього часу.