Microsoft випустила Windows 11 на день раніше

Стала доступна для скачування нова версія операційної системи Windows 11 від Microsoft

Всім відповідним пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11 до середини 2022 року

Корпорація Microsoft випустила нову версію своєї операційної системи (ОС) – Windows 11. Нова версія ОС повинна була вийти 5 жовтня (за часом Сполучених Штатів), але стала доступна для скачування на день раніше, повідомили в The Verge.

Власники недавно придбаних комп'ютерів зі встановленою Windows 10 вже можуть безкоштовно оновити ОС.

Решта користувачів з попередньою версією Windows отримуватимуть пропозицію оновити програмне забезпечення поступово, за умови, що їхні комп'ютери відповідають мінімальним системним вимогам.

«Ми очікуємо, що всім відповідним пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11 до середини 2022 року», – повідомили в Microsoft.

27 вересня стало відомо, що вересневе оновлення Windows 10 під номером KB5005565, що стало обов'язковим для установки, призвело до масових збоїв в роботі комп'ютерів. Користувачі зіткнулися з низкою проблем – у одних перестали працювати драйвери Bluetooth від Intel для бездротових адаптерів Intel 720, інші скаржилися на вильоти додатків і завислі програми.

До слова, компанія Asus тестує прошивку для своїх материнських плат, завдяки якій Windows 11 може бути встановлена на застарілі комп'ютери.

Це дозволить користувачам материнських плат від бренду не оновлювати «залізо» в разі необхідності переходу на нову операційну систему від Microsoft.

У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила тестову операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.

Головною метою розробки Windows 365 було - забезпечити безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють у дистанційному режимі в умовах, що склалися протягом останнього часу.