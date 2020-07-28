Небезпечний астероїд летить до Землі, – NASA



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Астероїд розміром з футбольне поле летить до Землі

Розмір астероїда 2009 PQ1 становить від 84 до 190 метрі

Астероїд, розмір якого можна порівняти з розміром футбольного поля, летить у бік Землі.

Про це повідомляється на сайті NASA's Near-Earth Object (NEO).

Астероїд відноситься до Аполлонів - навколоземних небесних тіл, орбіта яких перетинає орбіту Землі.

Розмір астероїда 2009 PQ1 становить від 84 до 190 метрів, зазначено в повідомленні. Він максимально зблизиться із Землею 5 серпня о 19:35.

Він підлетить на відстань 3,2 млн км зі швидкістю 13,47 км / с.

При цьому в повідомленні наголошується, що відстань між астероїдом і Землею буде в сім разів більше відстані між нашою планетою і Місяцем.

Наступного разу астероїд групи Аполлонів пролетить поблизу нашої планети лише в 2137 році.

Ще два великих астероїда діаметром 47-110 м і 55-120 м підлетять до Землі 29 і 30 липня.

Раніше повідомлялося, що астероїд увійшов в атмосферу Землі над Токіо та вибухнув силою в 150 тонн тротилу.

Влада Японії вранці у п'ятницю, 3 липня, заспокоїла жителів, пояснивши подію астероїдом, який увійшов в атмосферу Землі, нагрівся до дуже високих температур, перетворившись в болід, а поблизу поверхні вибухнув. Це підтвердила Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, інфразвукові станції моніторингу якої зафіксували космічний уламок. За оцінками IMO, космічна порода могла мати діаметр близько 1,6 метра і масу в 1,8 тонн.

До слова, вчені, які вивчають дані з марсохода Curiosity, знайшли докази існування древнього покритого льодом озера в кратері Гейл на Марсі.