Сербський літак не може вилетіти з Москви через неузгоджений ремонт

Сербський літак не може вилетіти з Москви, бо йому не погоджують дріб'язковий ремонт через санкції, накладані на авіагалузь РФ

Пасажирський літак компанії Air Serbia з 26 травня вимушено перебуває у Москві

Літак Airbus A320-232 сербської авіакомпанії Air Serbia не може залишити територію Росії. Інформацію про перебування літака можна перевірити за сервісом Flightradar24.

Видання «Агентство» пише, що причиною затримки літака уже на чотири дні став ремонт кожуха двигуна. На час ремонту виліт рейсу відклали, пообіцявши після завершення технічних процедур узгодити ремонт із компанією Airbus.

Втім, процес узгодження, який мав тривати не більше години, затягнувся на кілька днів. Представник авіакомпанії заявив, що причиною цьому – позиція постачальника деталі, компанії Collins Aerospace, яка підтримала санкції проти Росії у царині цивільної авіації.

Між тим, пасажири рейсу почали скаржитися на неякісний сервіс у московському аеропорту. Так, один із пасажирів, який не знав ні російської, ні англійської мов, не був попереджений про тимчасове поселення до готелю – і залишився в аеропорту, до того ж, без їжі та води, оскільки не мав при собі готівки, а банківська картка у нього не працювала.

Представники Air Serbia не стали коментувати інцидент, заявивши журналістам, що вони можуть дізнатися офіційну позицію авіакомпанії у пресслужбі. Але пресслужба сербської компаній не відреагувала на запит видання «Агентство».

Нагадаємо, що у березні авіакомпанія Air Serbia подвоїла кількість прямих рейсів до Москви з Белграда (до 15 на тиждень). За повідомленнями західних ЗМІ, таку інтенсивність польотів вже охрестили «сербським чорним ходом» для росіян, яких заблокував увесь цивілізований світ.

Але після критики світової спільноти державна сербська авіакомпанія на деякий час призупинила польоти до Москви.