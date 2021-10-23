  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    SpaceX перевірила роботу двигунів ракети Starship

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    SpaceX використовуватиме ракети Starship для пілотованих місій на Місяць та Марс.

    Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска в рамках підготовки до виведення на орбіту космічного корабля Starship провела перевірку його двигунів. Про це SpaceX повідомляє у Твіттері.

    «Перший запуск вакуумного двигуна Raptor, яким обладнано Starship», - зазначається в дописі, який супроводжує відео випробувань.

    Starship згодом має замінити ракети Falcon, які компанія Маска наразі застосовує для запуску космічних кораблів та супутників.

    Передбачається, що SpaceX використовуватиме ракети Starship для пілотованих місій на Місяць та Марс.

    Starship – ракета для запуску вантажів і людей на Місяць і Марс. Компанія тестує прототипи на заводі в південному Техасі. Наступним кроків у випробуванні ракети стане вихід на орбіту. Як повідомляв Ілон Маск в серпні, Starship вже готовий до польоту, і залишилося тільки отримати дозвіл від регулюючих органів.

    Раніше Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно».

    Читайте також: У пікапа Tesla з’явився потужний конкурент, який має режим «танка» (відео)
    Теги: Tesla SpaceX ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    SpaceX перевірила роботу двигунів ракети Starship