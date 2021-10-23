SpaceX перевірила роботу двигунів ракети Starship

SpaceX використовуватиме ракети Starship для пілотованих місій на Місяць та Марс.

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска в рамках підготовки до виведення на орбіту космічного корабля Starship провела перевірку його двигунів. Про це SpaceX повідомляє у Твіттері.

«Перший запуск вакуумного двигуна Raptor, яким обладнано Starship», - зазначається в дописі, який супроводжує відео випробувань.

Starship згодом має замінити ракети Falcon, які компанія Маска наразі застосовує для запуску космічних кораблів та супутників.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo — SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021

Передбачається, що SpaceX використовуватиме ракети Starship для пілотованих місій на Місяць та Марс.

Starship – ракета для запуску вантажів і людей на Місяць і Марс. Компанія тестує прототипи на заводі в південному Техасі. Наступним кроків у випробуванні ракети стане вихід на орбіту. Як повідомляв Ілон Маск в серпні, Starship вже готовий до польоту, і залишилося тільки отримати дозвіл від регулюючих органів.

Раніше Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно».