SpaceX перевірила роботу двигунів ракети Starship

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска в рамках підготовки до виведення на орбіту космічного корабля Starship провела перевірку його двигунів. Про це SpaceX повідомляє у Твіттері.

«Перший запуск вакуумного двигуна Raptor, яким обладнано Starship», - зазначається в дописі, який супроводжує відео випробувань.

Starship згодом має замінити ракети Falcon, які компанія Маска наразі застосовує для запуску космічних кораблів та супутників.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo