SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink



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Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал

Маршова ступінь ракети вирушила в космос у п'ятий раз

У середу, 18 березня, у Флориді стартувала ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з 60 інтернет-супутниками Starlink.

Трансляція запуску відбувалася у Twitter SpaceX.

Як повідомляється, ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Маршова ступінь вирушила в космос у п'ятий раз.

Проте, її не змогли повернути на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Нагадаємо, у лютому SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті.

7 січня ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це був третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Практична реалізація проєкту почалася 22 лютого 2018 року, коли Falcon 9 вивела на орбіту два тестових супутники - Tintin-A і Tintin-B. Всього планується запустити близько 12 тисяч супутників. Додаткові 30 тисяч супутників планується вивести на орбіти з висотами від 328 до 580 кілометрів.

SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою. Перші 60 супутників Starlink були запущені у травні 2019 року, в червні повідомлялося, що три з них втратили зв'язок із Землею і припинили функціонування.