У Microsoft розповіли, як встановити Windows 11 на старі комп'ютери

Фахівці технічної підтримки попередили користувачів, що неправильне внесення змін до реєстру може призвести до виникнення серйозних неполадок

Фахівці Microsoft роз'яснили, як обійти обмеження для установки Windows 11. Про це повідомляється в розділі підтримки на сайті компанії.

В опублікованій інструкції фахівці Microsoft описують правила установки ОС на комп'ютери, які не підтримують деякі важливі для інсталяції системи опції.

Зокрема, щоб поставити Windows 11 на ПК без підтримки модуля TPM 2.0, потрібно відкрити редактор реєстру і перейти в розділ HKEY_LOCAL_machine \ system \ Setup \ MoSetup. Тут слід створити параметр DWORD (32-біт) з ім'ям AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU, присвоївши йому значення 1.

За словами інженерів компанії, таким чином актуальну операційну систему можна буде встановити навіть на старі ПК. При цьому наявність криптографічного процесора TPM все одно необхідна, однак система вимагатиме підтримку TPM 1.2, яка може бути присутня на великій кількості пристроїв.

Фахівці технічної підтримки попередили користувачів, що неправильне внесення змін до реєстру за допомогою редактора реєстру або в інший спосіб може призвести до виникнення серйозних неполадок.

«Вносячи зміни до реєстру, ви дієте на свій страх і ризик», - йдеться в повідомленні компанії.

До слова, компанія Asus тестує прошивку для своїх материнських плат, завдяки якій Windows 11 може бути встановлена на застарілі комп'ютери.

Це дозволить користувачам материнських плат від бренду не оновлювати «залізо» в разі необхідності переходу на нову операційну систему від Microsoft.

У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила тестову операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.