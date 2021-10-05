Гейтс вперше за 30 років не увійшов до першої трійки списку Forbes

Колишній глава Microsoft і діючий керівник найбільшого благодійного фонду виявився на четвертому рядку

Лідером рейтингу став засновник Аmazon Джефф Безос, що володіє $201 млрд

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вперше з початку останнього десятиліття минулого століття не увійшов до першої трійки найбагатших американців за оцінкою журналу Forbes.

Лідером рейтингу став засновник Аmazon Джефф Безос, що володіє $201 млрд. Друге місце зайняв глава Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюється в $190,5 млрд, третє – засновник Facebook Марк Цукерберг з $134,5 млрд.

Цукерберг обігнав Гейтса всього на $500 млн, колишній глава Microsoft і діючий керівник найбільшого благодійного фонду виявився на четвертому рядку.

За підрахунками журналу, 400 найбагатших громадян США володіють $1,8 трлн - на $500 млрд більше, ніж в минулому році. Сумарний статок першої вісімки багатіїв перевищує $100 млрд.

Крім того, зріс поріг, подолавши який можна потрапити в список найбагатших американців, - з $26 млрд до $36 млрд.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

Натомість Facebook запевняє, що вчорашній збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.