У Сеулі випробували безпілотні «небесні» таксі

Кожен літаючий транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів

Міністерство землі, інфраструктури й транспорту Південної Кореї протестувало шість летючих автономних таксі-дронів у центрі Сеула. Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що дрони EH216 були розроблені китайською компанією Ehang.

«Кожен літаючий транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів. Дрони злітають і приземлюються вертикально», – йдеться у повідомленні.

У південнокорейському відомстві сподіваються завдяки дронам-таксі розвантажити дороги для звичайних автомобілістів, і вже у 2025 році дозволити компаніям надавати послуги з перевезення автономними летючими дронами на комерційній основі.

Зазначається, що у вересні міністерство вже протестувало п’ять автономних дронів для доставки їжі у місті Седжонг, що за 130 км від Сеулу, на тлі пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, Японія планує через три роки запустити літаючі таксі.