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    Технології

    У Сеулі випробували безпілотні «небесні» таксі

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    <span>У південнокорейському відомстві сподіваються завдяки дронам-таксі розвантажити дороги&nbsp;</span> - У Сеулі випробували безпілотні «небесні» таксі
    У південнокорейському відомстві сподіваються завдяки дронам-таксі розвантажити дороги 

    Кожен літаючий транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів

    Міністерство землі, інфраструктури й транспорту Південної Кореї протестувало шість летючих автономних таксі-дронів у центрі Сеула. Про це повідомляє Yonhap.

    Зазначається, що дрони EH216 були розроблені китайською компанією Ehang.

    «Кожен літаючий транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів. Дрони злітають і приземлюються вертикально», – йдеться у повідомленні.

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    У південнокорейському відомстві сподіваються завдяки дронам-таксі розвантажити дороги для звичайних автомобілістів, і вже у 2025 році дозволити компаніям надавати послуги з перевезення автономними летючими дронами на комерційній основі.

    Зазначається, що у вересні міністерство вже протестувало п’ять автономних дронів для доставки їжі у місті Седжонг, що за 130 км від Сеулу, на тлі пандемії коронавірусу.

    Як повідомлялося, Японія планує через три роки запустити літаючі таксі. 

    таксі Південна Корея Японія технології послуги перевезення
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