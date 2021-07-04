У Windows 11 прибрали «синій екран смерті»

На зміну цьому екрану в оновленій операційній системі прийшов «чорний екран смерті»

Нова версія операційної системи Microsoft позбулася «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death). Про це повідомляє видання The Verge.

На зміну цьому екрану в оновленій операційній системі прийшов «чорний екран смерті». В іншому він залишився без змін. На екрані також залишився сумний смайлик, що доповнює функцію з 2016 року.

«Синій екран смерті» з'явився ще на початку 1990-х років в Windows 3.0. Він активується в разі критичної помилки операційної системи, коли комп'ютер не може включитися, і починає діагностувати причину збою.

До цього повідомлялося, що корпорація Microsoft вже готова до запуску нової версії операційної системи Windows. Нова версія ОС отримала назву Windows 11. Вона вийшла з новим дизайном інтерфейсу. Це оновлення Windows є найбільшим за останні шість років.

Нагадаємо, Microsoft із 15 червня 2022 року припинить підтримку свого браузера Internet Explorer – однієї з найперших програм для перегляду вебсторінок, створеної ще в 1995 році. Після цього стандартним браузером для Windows стане Microsoft Edge.

Рішення пояснюють тим, що Internet Explorer — менш швидкий і сучасний браузер, ніж Microsoft Edge. Крім того, останній має вбудований «режим IE» для перегляду старих сторінок, а тому проблеми сумісності зі старими вебсторінками виникнути не повинно.

Microsoft перелічує й інші переваги Edge над Internet Explorer: краща швидкість завантаження сторінок, більша зручність у користуванні, а також покращена безпека (Microsoft стверджує, що Edge захищеніший за Google Chrome).

Тим, хто досі використовує Internet Explorer, радять перейти на Microsoft Edge ще до червня 2022 року. А якщо йдеться про компанію, де під цей браузер розроблені додатки, то у Microsoft запевняють, що Edge підтримуватиме їхню роботу в режимі сумісності.