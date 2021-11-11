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    Вертоліт NASA зробив нові знімки Марса

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    &laquo;Помічник&raquo; NASA здійснив 15 політ над Червоною планетою<br /><br /> - Вертоліт NASA зробив нові знімки Марса
    «Помічник» NASA здійснив 15 політ над Червоною планетою

    Фото: twitter.com/NASAJPL

    Мінігелікоптер уже 15 разів пролетів над Червоною планетою

    Мінігелікоптер Ingenuity, який прибув до Червоної планети разом зі своїм «товаришем» – марсоходом Perseverance, здійснив п’ятнадцятий політ. Він тривав довше двох хвилин. Про це пише Twitter-акаунт Лабораторії реактивного руху NASA.

    «Марсовий гелікоптер успішно завершив свій 15-ий політ на Марсі. Він тривав 128,8 секунди», – пише пресслужба.

    Зазначається, що Ingenuity зробив декілька нових фотографій, які пізніше будуть передані на Землю для подальшого їх вивчення.

    Нагадаємо, серед розробників гелікоптера Ingenuity є українець.

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    Теги: політ вертоліт NASA гелікоптер Twitter
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    Вертоліт NASA зробив нові знімки Марса