Вертоліт NASA зробив нові знімки Марса

Мінігелікоптер Ingenuity, який прибув до Червоної планети разом зі своїм «товаришем» – марсоходом Perseverance, здійснив п’ятнадцятий політ. Він тривав довше двох хвилин. Про це пише Twitter-акаунт Лабораторії реактивного руху NASA.

«Марсовий гелікоптер успішно завершив свій 15-ий політ на Марсі. Він тривав 128,8 секунди», – пише пресслужба.

The #MarsHelicopter successfully completed its 15th flight on Mars. It flew for 128.8 seconds. Preliminary localization places us within our targeted landing zone. Ingenuity opportunistically took images of science interest and they'll be processed soon. https://t.co/gTmZnzuVOo pic.twitter.com/ZV3ZQprPnw