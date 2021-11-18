WhatsApp розробив додаток для комп'ютерів

Бета-версія програми WhatsApp UWP вже доступна для завантаження на ПК

Програма зовні схожа на Skype, але відрізняється елементами дизайну

WhatsApp розробив власну програму для комп'ютерів, повідомляє портал GSMArena.

Бета-версія програми WhatsApp UWP вже доступна для завантаження на ПК, що працюють на Windows 10 та Windows 11.

Пізніше компанія випустить програму для macOS, терміни поки не повідомляються.

Програма зовні схожа на Skype, але відрізняється елементами дизайну та традиційним зеленим кольором чатів. Налаштування будуть згруповані за категоріями так само, як у мобільній версії: загальні, обліковий запис, чати, повідомлення, сховище та довідка.

Крім того, в додаток додано можливість створення малюнків та написів, які потім можна відправити співрозмовнику. Повідомлення месенджер надсилатиме навіть тоді, коли програма буде закрита.

Раніше користувачі могли використовувати лише веб-версію месенджера, яка відкривалася і працювала через браузер.