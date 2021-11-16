У WhatsApp з'явилася функція, що підвищує приватність користувачів

Оновлення вже доступне для користувачів з версією програми 2.21.23.14

У популярному месенджері WhatsApp з'явилася нова функція під назвою «Мої контакти, крім…», яка дозволить підвищити приватність власників облікових записів, оновлення вже доступне для користувачів з версією програми 2.21.23.14. Про це повідомляє портал WABetaInfo.

Уточнюється, що це можливість приховувати деякі дані профілю для частини контактів. Завдяки новій функції можна налаштовувати списки тих людей, яким доступні час останнього візиту до месенджера, фото профілю та блок «Про себе».

Всі ці нововведення раніше тестувалися в окремих бета-версіях програми, проте тепер стали доступні широкому колу тестерів і одночасно.

Крім того, при включенні цієї функції користувачі не зможуть бачити час останнього відвідування месенджера у контактів, яких вони виключили зі списку. У той же час, це правило не поширюється на фото профілю та блок з персональними відомостями.

Зазначається, що на пристроях із ранньою версією програми нова функція з'явиться у майбутніх оновленнях.