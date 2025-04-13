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Чи здатен Трамп бути лідером США: лікар президента показав результати його медогляду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чи здатен Трамп бути лідером США: лікар президента показав результати його медогляду
Трамп у відмінному стані, каже його лікар
фото: The White House/Facebook

«Президент Трамп демонструє чудове когнітивне й фізичне здоров’я», – заявив Барбелла

Особистий лікар президента США Шон Барбелла оголосив, що, за результатами планового медичного огляду, Дональд Трамп залишається у відмінному стані. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті, яким поділилася речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Ця доповідь є найдетальнішою інформацією про стан здоров'я 78-річного Трампа, відколи він повернувся до Білого дому в січні як найстаріша людина, яка обійняла пост президента США, передає Reuters.

«Президент Трамп демонструє чудове когнітивне й фізичне здоров’я і цілком придатний для виконання обов’язків головнокомандувача та глави держави», – написав Барбелла у своєму звіті.

Кілька днів тому президент США заявив, що під час медичного огляду склав когнітивний тест, який оцінює когнітивні здібності людини – здатність розуміти, сприймати та обробляти інформацію. За його словами, на всі питання відповів правильно.

Нагадаємо, 8 квітня він оголосив, що пройде щорічний медогляд. 

«Я ніколи не відчував себе краще, однак ці речі повинні бути зроблені», – зазначив Трамп.

До слова, Трамп, коментуючи свою тарифну політику, заявив, що це «війна зі світом», однак незабаром відмовився від висловлювань, заявивши, що все ж це «це зовсім не війна». 

За словами Трампа, світові лідери їдуть у США, аби провести переговори та зменшити митні тарифи.

«Я дійсно вважаю, що війна зі світом – яка насправді не є війною, бо всі їдуть сюди. Японія вже летить сюди. Вони в літаку, багато з них. Усі – жорсткі перемовники», – сказав він.

Згодом Трамп додав, що країни телефонують йому і «цілують в дупу», намагаючись укласти торгову угоду.

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Теги: Дональд Трамп лікар президент

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