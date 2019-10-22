Довгожитель серед експрезидентів США Джиммі Картер потрапив до лікарні



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Джиммі Картер обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 роки

За інформацією медиків, Картер внаслідок падіння отримав перелом таза

Колишній президент США 95-річний Джиммі Картер потрапив до лікарні після падіння, яке сталося у нього вдома.

Про це 22 жовтня повідомляє The Carter Center у Twitter.

Зазначається, що Картера госпіталізували до медичного центру Phoebe Sumter для спостереження та лікування «незначного перелому таза».

Тепер, як повідомляється, Картер знаходиться «в хорошому настрої» і чекає повернення додому.

Former U.S. President Jimmy Carter had a fall yesterday evening at his home in Plains, Ga. He has been admitted to Phoebe Sumter Medical Center for observation and treatment of a minor pelvic fracture. He is in good spirits and is looking forward to recovering at home. — The Carter Center (@CarterCenter) 22 октября 2019 г.

Раніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі випустила інформаційний бюлетень про імпічмент президента Дональда Трампа.

Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

Нагадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.