  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Довгожитель серед експрезидентів США Джиммі Картер потрапив до лікарні

    • Розсилка
    <p>Джиммі Картер обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 роки</p> - Довгожитель серед експрезидентів США Джиммі Картер потрапив до лікарні

    Джиммі Картер обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 роки

    За інформацією медиків, Картер внаслідок падіння отримав перелом таза

    Колишній президент США 95-річний Джиммі Картер потрапив до лікарні після падіння, яке сталося у нього вдома.

    Про це 22 жовтня повідомляє The Carter Center у Twitter.

    Зазначається, що Картера госпіталізували до медичного центру Phoebe Sumter для спостереження та лікування «незначного перелому таза».

    Тепер, як повідомляється, Картер знаходиться «в хорошому настрої» і чекає повернення додому.

    Раніше повідомлялося, що Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів.

    До слова, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі випустила інформаційний бюлетень про імпічмент президента Дональда Трампа.

    Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

    Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

    Нагадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.

    Читайте також
    США партії політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ