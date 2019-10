Довгожитель серед експрезидентів США Джиммі Картер потрапив до лікарні

За інформацією медиків, Картер внаслідок падіння отримав перелом таза

Колишній президент США 95-річний Джиммі Картер потрапив до лікарні після падіння, яке сталося у нього вдома.

Про це 22 жовтня повідомляє The Carter Center у Twitter.

Зазначається, що Картера госпіталізували до медичного центру Phoebe Sumter для спостереження та лікування «незначного перелому таза».

Тепер, як повідомляється, Картер знаходиться «в хорошому настрої» і чекає повернення додому.

Former U.S. President Jimmy Carter had a fall yesterday evening at his home in Plains, Ga. He has been admitted to Phoebe Sumter Medical Center for observation and treatment of a minor pelvic fracture. He is in good spirits and is looking forward to recovering at home.